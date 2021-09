Gf Vip 6 | Soleil al vetriolo su Gianmaria Quattro inquilini al televoto

Advertising

verita_blog : ??VIP IMMUNI DELLA SETTIMANA: •CARMEN RUSSO •JO SQUILLO •ALEX BELLI •RAFFAELLA FICO •MANILA NAZZARO •MANUEL BORTUZZO… - dscanferla : Ma cosa rende Soleil VIP? Le sue capacità? Le sue esperienze professionali? I suoi successi televisivi? O i suoi fl… - Dorian221190 : RT @giando93: Soleil ma le tue opere dove cazzò sono? Ma chi vip de che ? Vai a cagare #gfvip - dscanferla : Ma cosa rende Soleil VIP? Le sue capacità? Le sue esperienze professionali? I suoi successi televisivi? O i suoi fl… - Eva_Starz : @PAZZESCAMILANOT Si sono messi assieme all’isola dei famosi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

IL CASO GF, è guerra fra Gianmaria Antinolfi eSorge:... Gf, la diretta Ore 23.53 Tommaso Eletti è il primo eliminato del programma. Davide Silvestri resta nel programma. Ore 23.40 Le ...Nuovo appuntamento con il ' Grande Fratello6 '. Il primo eliminato è Tommaso Eletti, che dopo un duro confronto con la ex Valentina saluta ...come l'accesa discussione tra gli ex Gianmaria eLa travagliata storia, che lega Soleil e Gianmaria, resta un cult indiscusso. Sicuramente molto commentata anche in Casa dal resto dei VIP, che in questi giorni hanno dovuto convivere con i loro batti ...La travagliata storia, che lega Soleil e Gianmaria, resta un cult indiscusso. Sicuramente molto commentata anche in Casa dal resto dei VIP, che in questi giorni hanno dovuto convivere con i loro batti ...