(Di venerdì 24 settembre 2021) Andrà in onda stasera la quartadel Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini e con le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Con il cast al completo iniziano ad aumentare le dinamiche all’internocasa. Grande Fratello Vip 6, tutte ledel 242021 Il quarto appuntamento del GF VIP 6 ci regalerà molti colpi di scena. Protagonisti assoluti saranno Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, che dopo una tregua iniziale, adesso non negano più di non sopportarsi a vicenda. Soleil e l’imprenditore napoletano, infatti, avevano avuto un flirt tempo fa e all’internocasa avevano avuto modo di chiarirsi. Soleil, infatti, aveva spiegato di non aver mai provato veri sentimenti per il 36enne. Lunedì scorso i due hanno avuto un forte battibecco in diretta e da ...

Advertising

tuttopuntotv : GF VIP 6, le anticipazioni della puntata del 24 settembre: nuovi scontri e una nuova coppia #GFVip6 #GFVip - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni di oggi 24 settembre 2021: ospiti e nomination della quarta puntata… - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 6: anticipazioni sul cast, quando inizia e tutte le informazioni - tvblogit : Grande Fratello Vip 6: anticipazioni sul cast, quando inizia e tutte le informazioni -

Ultime Notizie dalla rete : VIP anticipazioni

Il podio del Preserale Cambia la programmazione del preserale per ledel cast di ... La breve striscia di Grande Fratello: 1.621.000 spettatori (19.8%). Love is in the Air : 1.416.Gf6, chi abbandonerà la casa? Oggi ci sarà anche la prima vera eliminazione del reality. Chi tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri abbandonerà definitivamente la casa? Il primo è finito in ...Anticipazioni della puntata di venerdì 24 settembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici ...Condividi su Inizia da questa sera venerdì 24 settembre la nuova edizione di Fratelli di Crozza. L’appuntamento è sul canale NOVE del digitale terrestre in prima serata a partire dalle 21:20. Fratelli ...