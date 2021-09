Gf Vip 6 | il primo aereo ha volato sulla Casa di Cinecittà | ecco per chi era e cosa c’era scritto

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ildella sesta edizione del Gf Vip haoggidi. Il destinatario del messaggio era Raffaella Fico che ha ricevuto un dolce messaggio d’amore dal suo fidanzato, Piero Neri, che sul cielo di Roma ha fatto volare questa scritta per la sua compagna: “Per sempre e 1 giorno, ti amo. Piero”. La Fico e Neri, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, starebbero insieme da luglio, lui ha già conosciuto la piccola Pia, figlia della Fico e Mario Balotelli, e la passione tra lui e la showgirl sarebbe così forte che ci sarebbe addirittura l’idea di convolare a nozze dopo l’uscita di Raffaella dal reality. Neri ha 45 anni (la Fico 33) ed è l’erede di una famiglia di noti imprenditori mercantili di Livorno, una curiosità su di lui è che sarebbe molto amico ...

Al GF Vip 6 vola il primo aereo sulla casa. Dedica speciale per una delle concorrenti. Nuova storia d'amore all'interno della casa più spiata dagli italiani (foto: Facebook) ...C'è un'intervistatrice misteriosa che non va a genio a diverse inquiline della casa del Grande Fratello Vip 2021. Chi è? Il mistero potrebbe trovare risposta stasera, nel corso della quarta puntata de ...