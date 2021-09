GF Vip 6, cosa accadrà questa stasera? Ecco tutte le anticipazioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, cosa ci attende questa sera? Ecco tutte le anticipazioni della quarta puntata due nuove opinioniste e un eliminato Ecco tutte le anticipazioni della quarta puntata. Grande Fratello Vip 6, è pronto a debuttare con una nuova putata. questa sera grandi novità in vista, tra cui ci saranno due nuove opinioniste ed il primo eliminato, tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri. A partire dalle 21:30 su Canale 5, Alfonso Signorini ci accoglie in questo quarto appuntamento insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. questa sera vivremo nuove svolte e nuovi colpi di scena. I nuovi concorrenti del reality show sono pronti a sorprenderci con le loro storie. Sono nati già i primi amore tra ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6,ci attendesera?ledella quarta puntata due nuove opinioniste e un eliminatoledella quarta puntata. Grande Fratello Vip 6, è pronto a debuttare con una nuova putata.sera grandi novità in vista, tra cui ci saranno due nuove opinioniste ed il primo eliminato, tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri. A partire dalle 21:30 su Canale 5, Alfonso Signorini ci accoglie in questo quarto appuntamento insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.sera vivremo nuove svolte e nuovi colpi di scena. I nuovi concorrenti del reality show sono pronti a sorprenderci con le loro storie. Sono nati già i primi amore tra ...

