GF Vip 2021 | la frecciata di Signorini ad Aldo Grasso | «Benvenuti al paradiso terrestre di tutti i reality»

(Di venerdì 24 settembre 2021) AlfonsoUnasottile, ma ben assestata. Così, Alfonsoha risposto per le rime al critico televisivo, che nei giorni scorsi sulle pagine del Corriere della Sera aveva criticato il Grande Fratello Vip e in particolare il suo conduttore. In apertura dell’odierna puntata, il presentatore deldi Canale5 ha trovato il modo di rispedire al mittente i suoi giudizi negativi. “al Gf Vip, ildi. Cosa dico… la casa delle bambole di!“ ha affermatointroducendo il quarto appuntamento con il ...

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 24 settembre 2021· Tale e Quale (3,8 mln – 21%) batte GF Vip (2,3 mln – 15.8%), Crozza 4.2% - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - susannaventure1 : RT @CasadelsoleTv: Il vento sta cambiando: appello ai medici - Natura Sì: un discorso da presidente della repubblica – Per i VIP le regole… - anitaelaura : RT @CasadelsoleTv: Il vento sta cambiando: appello ai medici - Natura Sì: un discorso da presidente della repubblica – Per i VIP le regole… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2021

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 25 Settembre. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Space Jam, Agente 007, dalla ... in onda alle 21.15 su Rai 5 Grande Fratello(...Di mariaritagagliardi - 25/09/Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Al 'Grande Fratello6', Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono protagonisti di un altro duro faccia faccia. Nuovo confronto acceso ieri sera, durante la ...Ainette Stephens è una concorrente di questa nuova edizione del GF Vip. L'ex gatta nera si è lasciata andare ad un'importante confessione ...Il settimanale Chi ha rivelato l'esistenza di un fidanzato nella vita di Raffaella Fico: lui è Piero Neri, ma che lavoro fa con esattezza?