Germania, scenario all'italiana per le prime elezioni del dopo Merkel (Di venerdì 24 settembre 2021) A due giorni dalle elezioni tedesche, i ragazzi di Fridays for future irrompono sulla scena delle elezioni in Germania. Assieme alla loro leader, l'attivista svedese Greta Thunberg, i giovani sfilano in diverse città tedesche, oggi 24 settembre, per protestare contro l'inerzia dei governi circa i cambiamenti climatici, nell'ambito di una mobilitazione internazionale. Il corteo maggiore è quello di Berlino (nella foto), ma le manifestazioni sono in programma anche ad Amburgo, Friburgo e Colonia. Annalena Baerbock terza nei sondaggi Che la presenza dell'attivista svedese possa aiutare Annalena Baerbock nella fase finale della campagna elettorale è da vedere. Finora la candidata verde è terza nei sondaggi e non ha molte possibilità di diventare cancelliera. Ieri ha fatto scintille al dibattito tv tra gli Sptizenkandidaten alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania scenario In ribasso le Borse europee, atteso intervento Powell ... frenati dal peggioramento dell'indice IFO che misura la fiducia delle imprese in Germania. Segnali ... Nello scenario borsistico europeo sotto pressione Francoforte , con un forte ribasso dello 0,72%, ...

I Bund della Germania prevedono il risultato delle elezioni federali Un rialzo di un quarto di punto percentuale, che per i titoli di stato della Germania sono ... Lo scenario più temuto, anche se per il momento il meno probabile, sarebbe di un'alleanza rosso - rosso - ...

SCENARIO/ L'ombra di Francia e Germania dietro la sfida per il Colle Il Sussidiario.net I Bund della Germania prevedono il risultato delle elezioni federali Dopodomani si terranno le prime elezioni federali in Germania senza la cancelliera Merkel candidata e i Bund segnalano il possibile vincitore ...

La Germania al voto nelle prime elezioni del dopo-Merkel Domenica 26 il Paese torna alle urne per decidere chi prenderà il posto di Angela Merkel, con ben poche certezze. di Luciana Grosso Vi piacciono i cambiamenti? Speriamo di sì, perché domenica, (...) ...

