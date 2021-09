Georgette Polizzi e Davide Tresse scoprono il sesso del figlio: baby shower iconico (Video) (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono passati pochi giorni da quando Georgette Polizzi ha rivelato di aspettare un figlio. Un percorso sicuramente non semplice per la stilista e per il suo Davide Tresse. La Polly ha dimostrato tanta forza e dopo due anni dall’inizio di un percorso di procreazione assistita è finalmente in dolce attesa. Una notizia bellissima per la coppia che si è fatta conoscere al pubblico grazie alla partecipazione a Temptation island. Adesso Georgette e Davide hanno scoperto il sesso del piccolo ma si sa che la Polizzi è una donna tutt’altro che scontata e ama la creatività. Il baby shower è stato assolutamente iconico. Il baby shower di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono passati pochi giorni da quandoha rivelato di aspettare un. Un percorso sicuramente non semplice per la stilista e per il suo. La Polly ha dimostrato tanta forza e dopo due anni dall’inizio di un percorso di procreazione assistita è finalmente in dolce attesa. Una notizia bellissima per la coppia che si è fatta conoscere al pubblico grazie alla partecipazione a Temptation island. Adessohanno scoperto ildel piccolo ma si sa che laè una donna tutt’altro che scontata e ama la creatività. Ilè stato assolutamente. Ildi ...

