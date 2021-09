Gazidis: “Per lo stadio noi siamo pronti. Superlega? Non era la risposta giusta alla crisi del calcio” (Di venerdì 24 settembre 2021) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sette dove si è soffermato anche sul tema relativo al nuovo stadio: “Noi siamo pronti. Prima lo facciamo, prima Milano avrà non solo uno stadio a livello mondiale, ma due squadre a livello mondiale. Sarà importante anche per la città: la gente verrà a Milano e sarà uno dei posti che vorrà visitare, come il Duomo”. Poi sulla Superlega: “Se la crisi del calcio è reale la Superlega non era la risposta giusta, ma quando si è in difficoltà si può anche perdere lucidità. I problemi sono rimasti e vanno affrontati assieme, club, Uefa, Fifa, perché la crisi non è passata e non è tempo per ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Ivan, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sette dove si è soffermato anche sul tema relativo al nuovo: “Noi. Prima lo facciamo, prima Milano avrà non solo unoa livello mondiale, ma due squadre a livello mondiale. Sarà importante anche per la città: la gente verrà a Milano e sarà uno dei posti che vorrà visitare, come il Duomo”. Poi sulla: “Se ladelè reale lanon era la, ma quando si è in difficoltà si può anche perdere lucidità. I problemi sono rimasti e vanno affrontati assieme, club, Uefa, Fifa, perché lanon è passata e non è tempo per ...

