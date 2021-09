Gazidis | “Oggi non si può vincere solo con campioni già affermati Fair Play finanziario? Lo accetto ma le regole devono essere uguali per tutti”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ivan, ad del Milan, nel corso di un’intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera, si è soffermato sul progetto dei rossoneri: “Do molto credito alla leadership di Pioli, un uomo curioso, che segue come il calcio si evolve, ma anche alla fame dei giocatori. Il calcio è anche un gioco mentale. Nessuno può pensaredicongià. Credo che il calcio italiano sia un po’ conservatore, come quello inglese 10 anni fa, deve guardare nonavanti ma anche fuori, ci sono idee interessanti in giro. Però qualcosa sta cambiando, la Nazionale lo dimostra.? Il Milan a ottobre dovrà rispondere a una serie di domande sulla sua salute finanziaria. Quindi sì, ...

Commenta per primo Ivan, celto da un fondo di investimento per rilanciare il Milan parla della sua malattia e della ... L'Italia dovrebbe prendere spunto? 'Nessuno può pensaredi vincere ...Il settimanale Sette ha pubblicatol'intervista concessa da, nella quale il dirigente sudafricano ha esposto i punti chiave del progetto Milan , partendo dalla sua esperienza come ...L'Amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è tornato a parlare del progetto Superlega: 'Non la risposta giusta ai problemi del calcio' ...In estate il Milan ha perso Donnarumma a zero. Su questo tema, l'ad rossonero Ivan Gazidis ha spiegato a Sette, settimanale del Corriere della Sera: "Non voglio parlare del caso specifico, ...