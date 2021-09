Gaudio: "Ora convincere no vax e indecisi a vaccinarsi per il bene di tutti" (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - "I risultati della massiccia campagna di immunizzazione" contro Covid-19 "sono sotto gli occhi di tutti. L'impegno ora è convincere in ogni modo gli indecisi e i 'no vax', in modo tale da garantire la più ampia copertura della popolazione. Riaprono scuole, università, uffici e i trasporti saranno sempre più sovraffollati. Sono questi tutti fattori di rischio, insieme alla possibilità dell'insorgenza di nuove varianti" di Sars-CoV-2, "oltre alla già nota e più diffusa variante Delta". Così Eugenio Gaudio, ex rettore dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', oggi consulente Area Sanitaria del ministro dell'Università, ha aperto il suo intervento questa mattina alla tavola rotonda 'Servizio sanitario nazionale e gestione sanitaria post-Covid', promossa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - "I risultati della massiccia campagna di immunizzazione" contro Covid-19 "sono sotto gli occhi di. L'impegno ora èin ogni modo glie i 'no vax', in modo tale da garantire la più ampia copertura della popolazione. Riaprono scuole, università, uffici e i trasporti saranno sempre più sovraffollati. Sono questifattori di rischio, insieme alla possibilità dell'insorgenza di nuove varianti" di Sars-CoV-2, "oltre alla già nota e più diffusa variante Delta". Così Eugenio, ex rettore dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', oggi consulente Area Sanitaria del ministro dell'Università, ha aperto il suo intervento questa mattina alla tavola rotonda 'Servizio sanitario nazionale e gestione sanitaria post-Covid', promossa ...

Advertising

italiaserait : Gaudio: “Ora convincere no vax e indecisi a vaccinarsi per il bene di tutti” - TV7Benevento : Gaudio: 'Ora convincere no vax e indecisi a vaccinarsi per il bene di tutti'... - mannersmaketh10 : RT @eurallergico: @Alberto_zz0 @Theskeptical_ @GuidoDeMartini il gaudio del PD lo abbiamo ora. - megliobarbari : RT @eurallergico: @Alberto_zz0 @Theskeptical_ @GuidoDeMartini il gaudio del PD lo abbiamo ora. - eurallergico : @Alberto_zz0 @Theskeptical_ @GuidoDeMartini il gaudio del PD lo abbiamo ora. -