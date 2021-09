Gattoni (Cib): "Ruolo centrale dell'Italia per la produzione di biogas" (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - La transizione energetica non è solo un percorso necessario, ma possibile. E' questo il messaggio che emerge dal confronto degli stakeholder che sono impegnati al fianco dell'agricoltura per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, a conclusione della sesta edizione di biogas Italy, promossa dal Cib - Consorzio Italiano biogas. "L'Italia ha un Ruolo centrale in Europa per la produzione di biogas - ha sottolineato Piero Gattoni nelle conclusioni di biogas Italy - Farming for Future rappresenta un progetto basato su azioni concrete in grado di stimolare, con rinnovato slancio, nuovi investimenti nella filiera agroalimentare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - La transizione energetica non è solo un percorso necessario, ma possibile. E' questo il messaggio che emerge dal confronto degli stakeholder che sono impegnati al fianco'agricoltura per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, a conclusionea sesta edizione diItaly, promossa dal Cib - Consorziono. "L'ha unin Europa per ladi- ha sottolineato Pieronelle conclusioni diItaly - Farming for Future rappresenta un progetto basato su azioni concrete in grado di stimolare, con rinnovato slancio, nuovi investimenti nella filiera agroalimentare ...

