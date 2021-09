Gassmann | Finalmente non sono più il figlio di Vittorio Ora dicono | grande | papà di Leo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gassmann Finalmente

QUOTIDIANO NAZIONALE

"Avere avuto per genitore il Mattatore significa sapere che qualunque cosa farai sarà sempre poco. Ma ho fatto pace con la paura. Voglio dedicarmi di più alla regia, impegnarmi per quello in cui credo.... le cui date sono in fase di definizione, tra le novità saràpossibile vedere "La mia ... "Fronte del porto" con la regia di Alessandro(Teatro Ivo Chiesa 1 - 5 dicembre), "Oblivion ..."Avere avuto per genitore il Mattatore significa sapere che qualunque cosa farai sarà sempre poco. Ma ho fatto pace con la paura. Voglio dedicarmi di più alla regia, impegnarmi per quello in cui credo ..."Avere avuto per genitore il Mattatore significa sapere che qualunque cosa farai sarà sempre poco. Ma ho fatto pace con la paura. Voglio dedicarmi di più alla regia, impegnarmi per quello in cui credo ...