Fridays For Future | in migliaia in piazza a Milano | “Cingolani ministro della finzione ecologica Anni di promesse politiche | ma servono fatti”

"Noi radical chic? È Cingolani ad essere il ministro della finzione ecologica". Questa mattina a Milano, migliaia di studenti e studentesse sono scesi in piazza per chiedere al governo un impegno concreto nella lotta al cambiamento climatico. "Mettete in atto subito la transizione ecologica – chiede la portavoce di Fridays For Future Italia Martina Comparelli – ma una transizione che sia giusta e che metta al centro i lavoratori e che non faccia perdere il lavoro o aumentare le bollette". Nonostante le "promesse politiche" infatti, denunciano, poco è cambiato e ora "servono fatti". Ma non è finita qui. La prossima ...

