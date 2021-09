Fratelli di Crozza torna sul Nove | il ministro Speranza tra le nuove imitazioni – Video

(Di venerdì 24 settembre 2021)imitaLe bufale no-vax, la gestione politica dell’emergenza pandemica, le contraddizioni dei governanti. Come sempre, il miglior suggeritore di Maurizioè l’attualità. Nella nuova stagione del suodi, al debutto stasera – 25 settembre – in prime time sul– il comico ligure proporràe parodie inedite, in parte anticipate negli ultimi giorni sui canali social della trasmissione. Ecco chi finirà nel suo mirino. Tra i nuovi personaggi bersagliati ci sarà Red Ronnie, sbertucciato daper le sue discutibili teorie che talvolta sfociano nel complottismo. “Io ho già vissuto due vite. La prima, in cui ero un critico musicale famoso in tutto il mondo, la seconda in cui sono sempre famoso ma per le ...

Torna l'unico e inimitabile Maurizio Crozza con il suo programma di satira e informazione, dopo una lunga pausa estiva. Le nuove puntate dei Fratelli di Crozza sono ormai vicine all'essere seguite. Oggi, 24 settembre, sul canale Nove di Discovery+ ci sarà la prima messa in onda della 6° edizione del programma.