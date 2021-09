Franceschini al Cts | «Teatri e cinema sono sicuri | superare i limiti di capienza»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 settembre 2021) «Teatri, cinema e sale da concerto sono luoghi sicuri». Da questa affermazione parte l’audizione del ministro della Cultura, Dario Franceschini, davanti al Cts, il Comitato tecnico scientifico, sulle misure anti-Covid per i luoghi della cultura. Quello del ministro era un incontro atteso dall’intero mondo della cultura e dello spettacolo che ha protestato negli ultimi giorni anche paragonando i limiti imposti a concerti ed eventi all’aperto che non sembrano valere per i comizi della politica.