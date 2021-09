Fonseca: «Ho capito che il mio Tottenham offensivo era morto appena è arrivato Paratici» (Di venerdì 24 settembre 2021) Era fatta. Tanto che Paulo Fonseca aveva cominciato a lavorare al suo Tottenham “offensivo” ancor prima di firmare il contratto. Poi è arrivato Paratici “e lì ho capito che era tutto finito”. In un’intervista al Telegraph l’ex tecnico della Roma ha sottolineato quanto fosse vicino agli Spurs (“l’accordo era fatto”), ma che tutto è precipitato quando hanno nominato Paratici amministratore delegato. “Lui voleva un allenatore difensivo”. Alla fine – ma parecchio alla fine – hanno preso Nuno Espirito Santo. “L’accordo è stato fatto. Stavamo programmando il precampionato e il Tottenham voleva un allenatore offensivo. Non ero stato annunciato, ma avevamo già pianificato tutto. Le cose sono cambiate quando è arrivato il nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Era fatta. Tanto che Pauloaveva cominciato a lavorare al suo” ancor prima di firmare il contratto. Poi è“e lì hoche era tutto finito”. In un’intervista al Telegraph l’ex tecnico della Roma ha sottolineato quanto fosse vicino agli Spurs (“l’accordo era fatto”), ma che tutto è precipitato quando hanno nominatoamministratore delegato. “Lui voleva un allenatore difensivo”. Alla fine – ma parecchio alla fine – hanno preso Nuno Espirito Santo. “L’accordo è stato fatto. Stavamo programmando il precampionato e ilvoleva un allenatore. Non ero stato annunciato, ma avevamo già pianificato tutto. Le cose sono cambiate quando èil nuovo ...

