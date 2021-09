Fondi punta sulla cultura, in arrivo un finanziamento regionale per biblioteca e museo (Di venerdì 24 settembre 2021) Fondi – Ci sono anche la biblioteca comunale “Dan Danino Di Sarra” e il museo Civico Archeologico di Fondi tra le strutture ammesse al finanziamento per la valorizzazione dei servizi culturali regionali (ex legge 24/2019). L’importo complessivo assegnato ai due siti è di 14mila euro: 7mila per la biblioteca e 7mila per il polo museale. A questi 14 mila euro si aggiungono, inoltre, altri 9mila euro erogati dal MiBACT per l’implementazione del fondo librario. “Per promuovere la cultura – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore delegato Vincenzo Carnevale – spesso non servono grandi risorse ma un lavoro costante che, passo dopo passo, vada a coinvolgere tutti gli elementi della filiera: dalle scuole alle ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021)– Ci sono anche lacomunale “Dan Danino Di Sarra” e ilCivico Archeologico ditra le strutture ammesse alper la valorizzazione dei servizili regionali (ex legge 24/2019). L’importo complessivo assegnato ai due siti è di 14mila euro: 7mila per lae 7mila per il polo museale. A questi 14 mila euro si aggiungono, inoltre, altri 9mila euro erogati dal MiBACT per l’implementazione del fondo librario. “Per promuovere la– commentano il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessore delegato Vincenzo Carnevale – spesso non servono grandi risorse ma un lavoro costante che, passo dopo passo, vada a coinvolgere tutti gli elementi della filiera: dalle scuole alle ...

