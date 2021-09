Foggia | alcol a minorenni in piazza Mercato | cicchetteria multata e sospesa Clienti senza green pass in sale slot e scommesse

Advertising

immediatonet : ?? Alcol a minorenni e locali dove si entrava senza “#GreenPass”, a #Foggia volano sanzioni tra centro e zona stazio… - immediatonet : ?? Alcol e droga nel carcere di #Foggia, il ritrovamento durante perquisizione straordinaria degli agenti della Peni… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia alcol

In particolare, in una 'cicchetteria' in Piazza Mercato, una pattuglia del reparto prevenzione crimine Calabria ha sorpreso il personale del locale che servivaa due minorenni. Il titolare dell'...Gli agenti della squadra mobile dihanno eseguito una misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare e del ...a casa in uno stato di alterazione per l'abuso dio ...FOGGIA – Esercizi della movida foggiana e del “quartiere ferrovia” nel mirino della questura. Oggetto delle attività della polizia la verifica del divieto di gioco e vendita di alcool ai minori e il r ...Foggia, 24/09/2021 – Nel corso degli ultimi giorni, la Questura e la Polizia Locale di Foggia hanno effettuato specifici controlli nei confronti di esercizi pubblici e sale giochi nelle zone della “m ...