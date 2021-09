Fleming | nuovo murales per Jacobs | “Che spettacolo | davanti casa!”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo le due medaglie d’oro olimpiche a Tokyo 2020, ora al centometrista Marcellè stato dedicato una Roma. Si trova nel quartiere, a Nord della Capitale, in via Boccardo, dove abita con la sua famiglia. “Checasa. Grazie!”, scrive la moglie Nicole Daza nella storia apparsa sul profilo Instagram. Poi pubblicata anche dal marito sul suo account, che conta oltre 700 mila followers.è stato ritratto nell’atto finale della corsa, mentre impugna con la mano destra le due medaglie vinte. La prima, quella dei 100 metri maschili, e la seconda, per la staffetta 4×100. Dietro, sullo sfondo, la bandiera italiana e poi il logo dei giochi olimpici di Tokyo oltre alla scritta ‘Olimpic’. Dove il campione si è formato. Leggi ...

