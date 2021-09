(Di venerdì 24 settembre 2021) Per fissare un appuntamento, bisogna accedere all’area riservata agli utenti sul sito, utilizzando le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Fisco: parte lo sportello online dell’agenzia delle Entrate. Assistenza con videochiamata - ren862 : Qual'è la novità? Questo lo si sapeva già da marzo con il decreto 41/2021....?????? tanta enfasi per nulla!!Fisco: pa… - fisco24_info : Rete di imprese e i Retisti: il trattamento fiscale delle operazioni di 'ribaltamento' di costi e ricavi: In tema d… - infoiteconomia : Fisco, parte lo stralcio delle cartelle: entro fine ottobre cancellati i debiti fino a 5 mila euro - DividendProfit : Fisco, parte lo stralcio delle cartelle: entro fine ottobre cancellati i debiti fino a 5 mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco parte

... ma a fronte di quella che è un'indicazione a mettere dabandierine e veti quello che arriva ... A palazzo Chigi e al Tesoro si lavora alle riforme dele della concorrenza, il decreto anti ...La maggiordi questi milestone si concentrano nei prossimi due anni e riguardano l'... semplificazione,, giustizia e lavoro", commenta in apertura del summit Stefania Radoccia, Managing ...Per fissare un appuntamento online, bisogna accedere all’area riservata agli utenti sul sito dell’Agenzia, utilizzando le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identi ...L’Agenzia delle Entrate stralcia i carichi sotto i 5.000 euro contenuti nelle cartelle fiscali iscritte a ruolo fino al 2010 e non ancora riscosse ...