Fisco, l'Agenzia delle Entrate lancia lo sportello online: come funziona (Di venerdì 24 settembre 2021) Nasce lo sportello online di Agenzia delle Entrate-Riscossione per ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata. I primi appuntamenti a distanza partiranno dal 27 settembre, ma da ieri è possibile prenotarsi sull'area riservata del sito per parlare online con un operatore dell'Agenzia. In una prima fase sperimentale, il servizio sarà disponibile per le province di Bari, Brescia, Lecce e Roma a cui seguiranno, entro la prima metà di ottobre, Milano, Modena e Bologna. Il servizio verrà poi esteso progressivamente a tutto il territorio. Agenzia delle Entrate, i servizi disponibili online Grazie al nuovo servizio, il contribuente potrà dialogare e chiedere assistenza in modo semplice e veloce da pc, smartphone ...

