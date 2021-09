Fiorentina-Inter: denunciati 18 tifosi nerazzurri (Di venerdì 24 settembre 2021) Diciotto tifosi Interisti sono stati identificati e denunciati dalla Digos Fiorentina: 6 mezzi privati sono stati controllati in viale Cialdini dagli agenti della polizia di Stato impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal questore di Firenze in occasione della partita di calcio Fiorentina-Inter, disputatasi ieri sera allo stadio Artemio Franchi. La Digos ha identificato 30 persone, tutte di provenienza lombarda e venute a Firenze a sostegno della squadra milanese. Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Diciottoisti sono stati identificati edalla Digos: 6 mezzi privati sono stati controllati in viale Cialdini dagli agenti della polizia di Stato impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal questore di Firenze in occasione della partita di calcio, disputatasi ieri sera allo stadio Artemio Franchi. La Digos ha identificato 30 persone, tutte di provenienza lombarda e venute a Firenze a sostegno della squadra milanese.

