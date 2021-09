Fino all’ultimo battito anticipazioni: il padre di Vanessa smaschera Diego? (Di venerdì 24 settembre 2021) La vita di Diego era perfetta e invece è bastato l’incontro con un temibile boss perchè le cose cambiassero e adesso, è tutto da mettere in discussione. Cosa succederà nella seconda puntata di Fino all’ultimo battito in onda il 30 settembre 2021 su Rai 1? La nuova fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero è piena di colpi di scena e nelle prossime puntate scopriremo come se la caverà il nostro dottore che entrerà nel mirino del PM che non crede al fatto che il boss sia scappato senza complicità. Ma non immagina ancora che Diego ha fatto ben altro, favorendo suo figlio nel trapianto di cuore. Chi invece inizia a sospettare è il padre della ragazza che non ha avuto il suo cuore e che ha capito che il cardiochirurgo non la conta giusta…Nel frattempo la figlia di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) La vita diera perfetta e invece è bastato l’incontro con un temibile boss perchè le cose cambiassero e adesso, è tutto da mettere in discussione. Cosa succederà nella seconda puntata diin onda il 30 settembre 2021 su Rai 1? La nuova fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero è piena di colpi di scena e nelle prossime puntate scopriremo come se la caverà il nostro dottore che entrerà nel mirino del PM che non crede al fatto che il boss sia scappato senza complicità. Ma non immagina ancora cheha fatto ben altro, favorendo suo figlio nel trapianto di cuore. Chi invece inizia a sospettare è ildella ragazza che non ha avuto il suo cuore e che ha capito che il cardiochirurgo non la conta giusta…Nel frattempo la figlia di ...

