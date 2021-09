Figo: «United scelta giusta per Ronaldo. Se fosse andato al City…» (Di venerdì 24 settembre 2021) Figo, ex calciatore, ha rilasciato queste dichiarazioni, parlando così di Cristiano Ronaldo e l’addio alla Juve Ai microfoni di GiveMeSport, Luis Figo ha parlato così del ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Le sue dichiarazioni. «Penso che il Manchester United sia l’opzione migliore per Cristiano, perché è un posto che conosce. Ha già una storia nel club, i tifosi lo adorano ed è il posto migliore dove trascorrere l’ultimo tratto della sua carriera. Se avesse firmato per il City, avrebbe avuto più problemi per ottenere il consenso dei tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021), ex calciatore, ha rilasciato queste dichiarazioni, parlando così di Cristianoe l’addio alla Juve Ai microfoni di GiveMeSport, Luisha parlato così del ritorno di Cristianoal Manchester. Le sue dichiarazioni. «Penso che il Manchestersia l’opzione migliore per Cristiano, perché è un posto che conosce. Ha già una storia nel club, i tifosi lo adorano ed è il posto migliore dove trascorrere l’ultimo tratto della sua carriera. Se avesse firmato per il City, avrebbe avuto più problemi per ottenere il consenso dei tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

