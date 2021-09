Feti insanguinati e bambini down: i colpi bassi contro il referendum sull’aborto a San Marino (Di venerdì 24 settembre 2021) La donna che interrompe la gravidanza è ancora bollata come criminale. Cattolici e sinistra divisi come in Italia 40 anni fa nella campagna tra il si e il no. Il prete: «Non bisogna avere paura di dire la verità, il nostro Stato sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento» Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 24 settembre 2021) La donna che interrompe la gravidanza è ancora bollata come criminale. Cattolici e sinistra divisi come in Italia 40 anni fa nella campagna tra il si e il no. Il prete: «Non bisogna avere paura di dire la verità, il nostro Stato sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento»

