Ferragni e Fedez, ecco i motivi della litigata paparazzata: ‘Cause familiari’. Cosa hanno dichiarato in diretta (Di venerdì 24 settembre 2021) Qualche tempo fa, Chiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati nel bel mezzo di un litigio, a bordo del loro yacht: i motivi sono rimasti oscuri per un bel pezzo, tanto che alcuni mettevano in dubbio addirittura la possibilità che fosse successo davvero. In ogni caso, a tornare a parlare di quella foto sono stati direttamente loro. Perché mai stavano litigando? Andiamo a scoprirlo! LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni e ‘l’errore’ sul matrimonio: Cosa ha scritto su Instagram dopo anni dalle nozze In una live Instagram, Chiara Ferragni e Fedez svelano finalmente i motivi del litigio che fu paparazzato e pubblicato su Chi qualche tempo fa. Photo Credits: KikapressQuasi un mese dopo la litigata, i Ferragnez ne ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 settembre 2021) Qualche tempo fa, Chiarasono stati paparazzati nel bel mezzo di un litigio, a bordo del loro yacht: isono rimasti oscuri per un bel pezzo, tanto che alcuni mettevano in dubbio addirittura la possibilità che fosse successo davvero. In ogni caso, a tornare a parlare di quella foto sono statimente loro. Perché mai stavano litigando? Andiamo a scoprirlo! LEGGI ANCHE:– Chiarae ‘l’errore’ sul matrimonio:ha scritto su Instagram dopo anni dalle nozze In una live Instagram, Chiarasvelano finalmente idel litigio che fu paparazzato e pubblicato su Chi qualche tempo fa. Photo Credits: KikapressQuasi un mese dopo la, i Ferragnez ne ...

Advertising

sangioegiusupp : ma quindi anche fedez non doveva scrivere su chiara ferragni e sulla loro relazione? - sabinapeluso : Per me è Chiara Ferragni che, all’ennesimo ascolto della canzone, piange guardando Fedez come se sentisse quelle pa… - nanaputtana : La ferragni che commenta sotto al post di fedez “ mi fai venire voglia di futuro “ mi fa venire voglia di sputarle in faccia - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez svelano i motivi della loro litigata: “Abbiamo discusso di brutto” - #Chiara #Ferragni… - AnchenF : The Ferragnez – La serie: documentario sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez -