"Fermi, abbiate rispetto". Pomeriggio Cinque, caos nello studio di Barbara D'Urso, volano insulti (Di venerdì 24 settembre 2021) Attimi di tensione durante la puntata di Pomeriggio 5. Durante la trasmissione si parlava di green pass. Ospite in collegamento, un barista di Luino, in provincia di Varese, che ha appeso nel suo locale un cartello provocatorio: "Si entra senza green pass". La giornalista inviata da Barbara D'Urso sul posto, intervista anche clienti seduti all'interno del locale: "Siamo senza green pass, il vaccino è più pericoloso del virus", dice qualcuno. Naturalmente in studio gli animi iniziano a scaldarsi e qualcuno comincia a commentare l'accaduto. Antonio Capranica, storico corrispondente da Londra e ospite di Pomeriggio 5, va su tutte le furie: "È una bestialità, il vaccino è sicuro e non è più pericoloso del virus. Non si possono far passare queste cose". Gli fa eco, Carmelo Abbate che attacca il barista: ...

