Fedez, la foto col look Versace e le scarpe col tacco, Chiara Ferragni svela il segreto: «Mi si staccano le dita dei piedi» (Di venerdì 24 settembre 2021) Fedez orgoglioso dal suo account instagram pubblica la foto con Chiara Ferragni col look firmato Versace e le scarpe rosa col tacco, taggando la leggendaria stilista Donatella. La moglie gli fa uno...

dellorco85 : È capitata polemica su foto piazze piene per #Conte; capisco lavoratori del settore arrabbiati. Il paradosso è che… - petergomezblog : #Fedez all’attacco degli assembramenti ai comizi dei politici e posta le foto della campagna di #Conte: “Per la vos… - Claire99595694 : Gli uomini così li schifo, non è giusto che io non sappia stare su tacchi di neppure 5 cm per due minuti, lui persi… - GeCortese : @Fedez In tutta onestà l’unica cosa decente che vedo in questa foto sono proprio le scarpe di entramb* - Mary_Caty_Gomes : @Fedez ma la foto comunque mi ha fatto ridere. la prossima volta potresti fare un video mentre tu cammini con queste scarpe ?? -