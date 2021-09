Fedez, ecco ‘Meglio del Cinema’ il nuovo singolo dedicato a Chiara Ferragni (Di venerdì 24 settembre 2021) Pochi mesi dopo aver sfornato la vera hit dell’estate, Fedez è tornato con un nuovo singolo. Altro registro in questo caso, Meglio del Cinema è una ballad romantica perfetta per l’autunno. Il pezzo è Chiaramente dedicato alla moglie e c’è anche una prova. Quando è partito il ritornello mi sono reso conto di aver già sentito la canzone e no, non si tratta di un plagio. Tre settimane fa per festeggiare il loro terzo anniversario, il rapper ha cantato ‘Meglio del Cinema‘ su una piattaforma piazzata in mezzo al Lago di Como, dedicandola a Chiara Ferragni. Magari non avrà lo stesso successo di Mille, ma sono certo che anche questo singolo andrà bene in classifica, anche perché è un bel brano melodico alla Max Pezzali degli anni 90, ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 settembre 2021) Pochi mesi dopo aver sfornato la vera hit dell’estate,è tornato con un. Altro registro in questo caso, Meglio del Cinema è una ballad romantica perfetta per l’autunno. Il pezzo èmentealla moglie e c’è anche una prova. Quando è partito il ritornello mi sono reso conto di aver già sentito la canzone e no, non si tratta di un plagio. Tre settimane fa per festeggiare il loro terzo anniversario, il rapper ha cantatodel Cinema‘ su una piattaforma piazzata in mezzo al Lago di Como, dedicandola a. Magari non avrà lo stesso successo di Mille, ma sono certo che anche questoandrà bene in classifica, anche perché è un bel brano melodico alla Max Pezzali degli anni 90, ...

