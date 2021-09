Fedez e l'amore che sa essere «Meglio del cinema» (Di venerdì 24 settembre 2021) Da oggi Meglio del cinema, serenata che Fedez ha scritto per la moglie Chiara Ferragni, con tanto di prima esecuzione al tramonto, con accompagnamento al pianoforte, su una piattaforma a sfiorare le acque del lago di Como nel giorno dell'anniversario di matrimonio, è anche in radio e streaming. Il mood grafico (per cover e artwork) è coerente per certi versi con quello del tormentone estivo Mille, con un sapore vintage, qui da locandina cinematografica Anni Cinquanta/Sessanta, com'è tipico del suo autore (il graphic designer britannico Sean Longmore), il sound, invece, è più classico, diciamo nel solco della tradizione del nostro pop romantico. Nel primo suo brano da solista del 2021 (dopo il sanremese Chiamami per nome insieme a Francesca Michielin e la super hit con Achille Lauro e Orietta Berti), ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Da oggidel, serenata cheha scritto per la moglie Chiara Ferragni, con tanto di prima esecuzione al tramonto, con accompagnamento al pianoforte, su una piattaforma a sfiorare le acque del lago di Como nel giorno dell'anniversario di matrimonio, è anche in radio e streaming. Il mood grafico (per cover e artwork) è coerente per certi versi con quello del tormentone estivo Mille, con un sapore vintage, qui da locandinatografica Anni Cinquanta/Sessanta, com'è tipico del suo autore (il graphic designer britannico Sean Longmore), il sound, invece, è più classico, diciamo nel solco della tradizione del nostro pop romantico. Nel primo suo brano da solista del 2021 (dopo il sanremese Chiamami per nome insieme a Francesca Michielin e la super hit con Achille Lauro e Orietta Berti), ...

