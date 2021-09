Fedez e Chiara Ferragni rivelano il motivo del litigio paparazzato da Chi: ecco cosa era successo (Di venerdì 24 settembre 2021) Ricorderete sicuramente il mega litigio di Fedez e Chiara Ferragni paparazzato settimane fa dal magazine Chi; sul giornale di Alfonso Signorini si è parlato di lacrime e urla, ma cosa era successo? Dopo giorni, finalmente la coppia ha svelato il motivo della grande lite. Leggi anche: Barbara D’Urso litiga col fidanzato Francesco Zangrillo: le foto... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 settembre 2021) Ricorderete sicuramente il megadisettimane fa dal magazine Chi; sul giornale di Alfonso Signorini si è parlato di lacrime e urla, maera? Dopo giorni, finalmente la coppia ha svelato ildella grande lite. Leggi anche: Barbara D’Urso litiga col fidanzato Francesco Zangrillo: le foto...

