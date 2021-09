Federica Pellegrini ha consegnato 20 borse di studio di nuoto per i bambini napoletani al San Carlo

(Di venerdì 24 settembre 2021) È stato il foyer del prestigioso Teatro Sana ospitare la cerimonia di consegna delle 20didiJaked aiseguiti dalle associazioni Accendiamo una stella for you, Centro La Tenda, TuttiColori e Fondazione Pavesi. A consegnare lediaiè stata la campionessa, testimonial Jaked, promotore e sostenitore della preziosa e concreta iniziativa “Nuotare per credere”, che mostra ai più piccoli la possibilità reale di un futuro pieno di luce. Ihanno ricevuto l’iscrizione al corso didella durata di un anno e un kit composto da zaino, costume, occhialini, cuffietta, accappatoio. L’incontro con la stampa è ...

oggi ha consegnato venti borse di studio ai piccoli nuotatori partenopei. La campionessa olimpica, da tempo nel capoluogo campano per le gare dell'International Swimming League ...Si mormora che la coppia abbia in serbo un annuncio importante.e Matteo Giunta hanno in serbo una ...Vigilia «clorata» per il Napoli femminile. Assenti Gimena Blanco e Marie Aurelle Awona con il Verona domani (ore 14.30), l'argentina e la camerunense hanno incontrato questa ...Federica Pellegrini, testimonial Jaked, consegna 20 borse di studio di nuoto ai bambini seguiti dalle associazioni che operano sul territorio È stato il foyer del prestigioso Teatro ...