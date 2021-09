Federica Pellegrini a Napoli | Qui troverò il prossimo campione di nuoto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 settembre 2021)oggi ha consegnato venti borse di studio ai piccoli nuotatori partenopei. Lassa olimpica, da tempo nel capoluogo campano per le gare dell'International Swimming League alla piscina Scandone, questa mattina ha partecipato all'iniziativa "Nuotare per credere" promossa dal marchio Jaked al Teatro San Carlo. Testimonial Jaked,ha colto l'occasione per sottolineare quanto ama anche in altre città sia "necessario lavorare per avvicinare allo sport il maggior numero di bambini e ragazzi. Siamo stati accolti benissimo dalla città in un mese di gare per l'evento Isl e vedere la piscina con le tribune quasi piene a tifare per noi è stato davvero bello dopo la solitudine delle Olimpiadi e il periodo della pandemia....