Federica Nargi imita Baby K e arriva ultima

Leggi su biccy

(Di sabato 25 settembre 2021)dopo averto Elettra Lamborghini è tornata a Tale e Quale Show nei panni diK. Tutina sbrilluccicosa dorata, pantaloncini di jeans e capello platino: sulle note di Non Mi Basta Più,ha cantatoK (e pure Chiara Ferragni) non convincendo però i giudici che l’hanno piazzata all’ultimo posto. Un altro successo dell’estate per @. Questa volta come vi è sembrata la sua interpretazione di @KMUSIC?#taleequaleshow pic.twitter.com/HNm1NvPI6s — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 24, 2021, i commenti dei giudici “Chi critica ed offendesui social proprio non ...