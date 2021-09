Fassino: “M5s ha interrotto nostro percorso di trasformazione città, ora riprendiamo il cammino” (Di venerdì 24 settembre 2021) La politica degli ultimi anni ha abituato a una terminologia che è entrata nel comune dialogo. Parole come cambiamento e discontinuità sono negli slogan di una e dell’altra parte contendente alla vittoria in qualsiasi sia il tipo di agone elettorale. Al cambiamento il cittadino votante guarda spesso non con lungimiranza ma con ambizioni minime sebbene di uguale valore: si guarda a chi insomma promette di risolvere l’immediato problema quotidiano senza avere una visione, un progetto che cambi radicalmente. Predicare cambiamenti illusori affinché niente cambi del resto non è una novità dell’ultima campagna elettorale. Per il cambiamento si scelse di far cambiare rotta a una città che è sempre stata di centrosinistra, con le elezioni del 2016. Oggi non è più la parola cambiamento ma discontinuità a farla da padrone. Con cosa, è da vedere e saranno le urne a sancire la ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 24 settembre 2021) La politica degli ultimi anni ha abituato a una terminologia che è entrata nel comune dialogo. Parole come cambiamento e discontinuità sono negli slogan di una e dell’altra parte contendente alla vittoria in qualsiasi sia il tipo di agone elettorale. Al cambiamento il cittadino votante guarda spesso non con lungimiranza ma con ambizioni minime sebbene di uguale valore: si guarda a chi insomma promette di risolvere l’immediato problema quotidiano senza avere una visione, un progetto che cambi radicalmente. Predicare cambiamenti illusori affinché niente cambi del resto non è una novità dell’ultima campagna elettorale. Per il cambiamento si scelse di far cambiare rotta a unache è sempre stata di centrosinistra, con le elezioni del 2016. Oggi non è più la parola cambiamento ma discontinuità a farla da padrone. Con cosa, è da vedere e saranno le urne a sancire la ...

