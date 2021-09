Fanno sesso nella Yaris e prendono dentro il freno a mano: l’auto precipita giù dalla collina e si ribalta, coppia si salva per miracolo (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono salvi per miracolo: presi dalla passione non si sono accorti di aver toccato il freno a mano disinserendolo e così la loro auto è precipitata da una collina ribaltandosi. È quanto successo a una coppia di ragazzi nel Derbyshire, in Inghilterra: come riferiscono i tabloid britannici, i due giovani si erano appartati in un’area isolata e avevano iniziato a fare sesso nella loro auto, una Toyota Yaris. All’improvviso però, hanno colpito il freno a mano, che si è disinserito: la macchina ha iniziato a muoversi, mandando entrambi nel panico perché, oltretutto, si trovavano sul culmine di una collina. I ragazzi non sono riusciti a scendere e sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono salvi per: presipassione non si sono accorti di aver toccato ildisinserendolo e così la loro auto èta da unandosi. È quanto successo a unadi ragazzi nel Derbyshire, in Inghilterra: come riferiscono i tabloid britannici, i due giovani si erano appartati in un’area isolata e avevano iniziato a fareloro auto, una Toyota. All’improvviso però, hanno colpito il, che si è disinserito: la macchina ha iniziato a muoversi, mandando entrambi nel panico perché, oltretutto, si trovavano sul culmine di una. I ragazzi non sono riusciti a scendere e sono ...

