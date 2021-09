FANCIULLI TRANSGENDER: “TOCCA AI MEDICI DECIDERE” NON A GENITORI O GIUDICI! Sentenza Shock sul caso della Ragazza-Maschio Pentita in UK (Di venerdì 24 settembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News La battaglia dei GENITORI inglesi contro la clinica che aiuta i minori a diventare TRANSGENDER pareva quasi vinta nel momento in cui l’Alta Corte aveva dato ragione a Keira Bell, la Ragazza di 23 anni che a 16 iniziò la trasformazione in un Maschio ma, dopo proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 24 settembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News La battaglia deiinglesi contro la clinica che aiuta i minori a diventarepareva quasi vinta nel momento in cui l’Alta Corte aveva dato ragione a Keira Bell, ladi 23 anni che a 16 iniziò la trasformazione in unma, dopo proviene da Database Italia.

Advertising

NelaBombelli : RT @Fabio_Carisio: FANCIULLI TRANSGENDER: “TOCCA AI MEDICI DECIDERE” NON A GENITORI O GIUDICI! Sentenza Shock sul caso della Ragazza-Maschi… - bisagnino : FANCIULLI TRANSGENDER: “TOCCA AI MEDICI DECIDERE” NON A GENITORI O GIUDICI! Sentenza Shock sul caso della Ragazza-M… - ruisseau : RT @Fabio_Carisio: FANCIULLI TRANSGENDER: “TOCCA AI MEDICI DECIDERE” NON A GENITORI O GIUDICI! Sentenza Shock sul caso della Ragazza-Maschi… - Fabio_Carisio : FANCIULLI TRANSGENDER: “TOCCA AI MEDICI DECIDERE” NON A GENITORI O GIUDICI! Sentenza Shock sul caso della Ragazza-M… -

Ultime Notizie dalla rete : FANCIULLI TRANSGENDER "No al corso gender a scuola" Mamma viene subito insultata ilGiornale.it