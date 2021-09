Famosi integratori alimentari richiamati | contengono ossido di etilene

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Ministero della Salute ha richiamato dueper la presenza didi: dettagli e lotti interessati. Il Ministero della Salute ha richiamato altri duea causa della presenza didi. Il primo richiamo riguarda Kilocal Complex per una “sospetta contaminazione dadidella materia prima”. Il prodotto in questione è venduto in confezione da 30 capsule con i numeri di lotto G1E107 e G1D154 e il termine minimo di conservazione del 05/2023. L’integratore alimentare richiamato è prodotto per Pool Pharma Srl dall’azienda Nutrilinea nello stabilimento di via Gran Bretagna 1 a Gallarate, in provincia ...