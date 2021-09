Fabio Concato, una nuova canzone dedicata a Nina: “L’aggeggino” (Di venerdì 24 settembre 2021) TORNA Fabio Concato CON IL SUO NUOVO BRANO. IL DOLCE SIGNIFICATO DEL TESTO “L’aggeggino” è il titolo della canzone che Fabio Concato ha dedicato ad un affetto molto speciale, la sua prima nipotina. Il brano è disponibile da oggi, venerdì 24 settembre (anche in video, al link https://youtu.be/WSyPa00wdRY) sul canale YouTube e sui profili ufficiali del cantautore. È una canzone delicata, in cui ritroviamo il Concato più intimo, quello capace di tradurre le emozioni più profonde. Spostandosi da una generazione all’altra – quasi a chiudere il cerchio – il cantautore torna a trattare quella sfera di sentimenti genitoriali che ha così poeticamente evocato negli anni. Se con “Fiore di maggio” e “Giulia” (dedicate rispettivamente alla primogenita Carlotta e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) TORNACON IL SUO NUOVO BRANO. IL DOLCE SIGNIFICATO DEL TESTO “” è il titolo dellacheha dedicato ad un affetto molto speciale, la sua prima nipotina. Il brano è disponibile da oggi, venerdì 24 settembre (anche in video, al link https://youtu.be/WSyPa00wdRY) sul canale YouTube e sui profili ufficiali del cantautore. È unadelicata, in cui ritroviamo ilpiù intimo, quello capace di tradurre le emozioni più profonde. Spostandosi da una generazione all’altra – quasi a chiudere il cerchio – il cantautore torna a trattare quella sfera di sentimenti genitoriali che ha così poeticamente evocato negli anni. Se con “Fiore di maggio” e “Giulia” (dedicate rispettivamente alla primogenita Carlotta e ...

