F1 | Sergio Perez | “Mercedes molto forte su questa pista | dovremo essere perfetti in qualifica”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Avvio di weekend sottotono in casa Red Bull per, solo 11° al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano non ha brillato specialmente sul giro secco, evidenziando però un passo gara competitivo nei long-run. “Credo che abbiamo delle buone informazioni per ladi domani, che probabilmente non si svolgerà per via della pioggia, per cui quella di oggi era probabilmente l’ultima opportunità di girare sull’asciutto prima delle prove ufficiali”, dichiara Checo a fine giornata (fonte: Motorionline.com). “Penso ci sia del potenziale sulla vettura per questo weekend,. Le mie performance nel primo e nel secondo settore erano buone, ma ci ...