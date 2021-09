F1, Max Verstappen: “Non sarà facile sorpassare domenica. Speriamo che il nuovo motore possa aiutare” (Di venerdì 24 settembre 2021) Weekend tutto in salita a Sochi per la Red Bull e per Max Verstappen, che domenica scatterà dal fondo della griglia al via del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leader del campionato ha infatti montato la quarta power-unit dell’anno sulla sua RB16B (ne erano consentite 3), andando in penalità e annullando di fatto l’effetto della sanzione legata all’incidente di Monza. “Non è stata solo una questione di risultati. Avevamo detto anche prima che avremmo tenuto conto di tutto, anche del meteo per domani, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato meglio montare qui la power-unit 4“, ha commentato il pilota olandese dopo le libere del venerdì (fonte: Sport Mediaset.com). “Nel 2018 (quando Verstappen rimontò dal 19° al 5° posto in gara, ndr) i distacchi con le vetture di centro ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Weekend tutto in salita a Sochi per la Red Bull e per Max, chescatterà dal fondo della griglia al via del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leader del campionato ha infatti montato la quarta power-unit dell’anno sulla sua RB16B (ne erano consentite 3), andando in penalità e annullando di fatto l’effetto della sanzione legata all’incidente di Monza. “Non è stata solo una questione di risultati. Avevamo detto anche prima che avremmo tenuto conto di tutto, anche del meteo per domani, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato meglio montare qui la power-unit 4“, ha commentato il pilota olandese dopo le libere del venerdì (fonte: Sport Mediaset.com). “Nel 2018 (quandorimontò dal 19° al 5° posto in gara, ndr) i distacchi con le vetture di centro ...

