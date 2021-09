F1 | Lando Norris | “Abbiamo avuto alti e bassi | c’è molto a cui pensare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021), stando a quanto comunicato dal suo team, è piuttosto pensieroso al termine delle prove libere di oggi. Il giovane britannico, secondo classificato a Monza, ha detto di avere un discreto feeling con la vettura, tuttavia il circuito di Sochi è diverso dall’autodromo brianzolo e dunque non sarà facile lottare per le posizioni che contano al GP di Russia. “Oggiun po’ difaticato un po’ in FP1, maapportato alcune modifiche alla vettura per la seconda sessione che hanno migliorato le cose. Questo progresso mi ha fatto sentire un po’ più sicuro della macchina questo pomeriggio e ci ha dato una sensazione più positiva per domani.” Il 21enne di Bristol ha quindi analizzato punti di forza e di debolezza ...