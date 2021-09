F1, Ferrari spera che Mercedes e Red Bull si giochino il Mondiale fino all’ultima gara (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Mondiale di F1 2021 è ancora aperto, e c’è una battaglia molto accesa per la vittoria iridata. I contendenti, come ormai certamente sappiamo, sono Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma è aperta anche la battaglia tra Mercedes e Red Bull. Una battaglia aperta fino all’ultima gara può aumentare la dose di spettacolo, senza artefatti di alcun genere, e soprattutto può “avvicinare” alla lotta per il podio piloti che, per un motivo o per un altro, si contendono le posizioni di centro gruppo. Ferrari, che è fuori dalla lotta per le posizioni che contano e da anni in difficoltà, sta lavorando allo sviluppo della vettura 2022, che sarà una vera e propria rivoluzione visti i cambi regolamentari. La lotta al vertice non può che aiutare la Rossa di Maranello da ben due punti di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildi F1 2021 è ancora aperto, e c’è una battaglia molto accesa per la vittoria iridata. I contendenti, come ormai certamente sappiamo, sono Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma è aperta anche la battaglia trae Red. Una battaglia apertapuò aumentare la dose di spettacolo, senza artefatti di alcun genere, e soprattutto può “avvicinare” alla lotta per il podio piloti che, per un motivo o per un altro, si contendono le posizioni di centro gruppo., che è fuori dalla lotta per le posizioni che contano e da anni in difficoltà, sta lavorando allo sviluppo della vettura 2022, che sarà una vera e propria rivoluzione visti i cambi regolamentari. La lotta al vertice non può che aiutare la Rossa di Maranello da ben due punti di ...

