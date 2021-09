F1 | Charles Leclerc ha provato il nuovo motore Ferrari Novità e cosa cambia verso il 2022

(Di venerdì 24 settembre 2021)ha compiuto i primi chilometri in quel Sochi con il, originariamente atteso per la prossima competizione che si terrà in Turchia ad Istanbul. I tecnici della casa di Maranello hanno scelto la pista russa per montare ilpropulsore aggiornato, una scelta che obbliga il monegasco a scattare dal fondo della griglia accanto all’olandese Max Verstappen (Red Bull). I primi riscontri sono buoni con il #16 del gruppo che soprattutto in mattinata ha limitato i danni nel diretto raffronto contro le Mercedes, padrone in Russia sin dalla prima edizione. Le vetture tedesche e le Red Bull sono ancora lontane, ma qualsi sta muovendo a Maranello in vista delche come risaputo segnerà un cambio regolamentare importantissimo. I miglioramenti ...

Advertising

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc: 'Pista più adatta alla Ferrari rispetto a Monza' ? #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : +++#RedBull, Max #Verstappen cambia la power-unit: domenica partirà in ultima fila insieme a Charles #Leclerc+++ #Sochi #RussianGP - 27crazyfrog : RT @PieroLadisa: Charles Leclerc con motore nuovo e aggiornato, ma costretto a partire dal fondo. Carlos Sainz invece potrà essere in bagar… - lukyluke63 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Buffoni incapaci codardi - lukyluke63 : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Buffoniiiiii -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

Al sito della Ferrari ,ha parlato del lavoro fatto durante le due sessioni del Gran Premio di Russia, in cui al mattino ha ottenuto un ottimo quarto tempo, per poi concentrarsi nel pomeriggio sul passo gara, ...Scivoloso come una domenica da correre da ultimo della classe insieme a Verstappen .glissa su questo venerdì di prove libere per il GP di Russia . Una giornata intensa per la Ferrari che ha completamente diversificato il alvoro in pista dei suoi due piloti. Dal ...Charles Leclerc scatterà in ultima fila in occasione del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Il monegasco, infatti, potrà usufruire di un nuovo motore sulla ...Vi riportiamo gli highlights della prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Russia, 15° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Al termine delle classiche due ore del venerdì, Valtte ...