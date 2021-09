F1, Antonio Giovinazzi: “Sono stato sfortunato, stavo spingendo in vista della qualifica” (Di venerdì 24 settembre 2021) Antonio Giovinazzi esprime il proprio parere al termie delle prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il pugliese ha commentato l’incidente che lo ha visto protagonista nel secondo settore della pista. Il #99 del gruppo ha colpito le barriere concludendo anticipatamente la seconda sessione del week-end, turno determinante in vista di un sabato che potrebbe essere condizionato dalla forte pioggia. Il nostro connazionale si colloca quattordicesimo nella seconda seconda sessione davanti al canadese Lance Stroll (Aston Martin). Il portacolori dell’Alfa Romeo ha rilasciato a ‘Sky Sport F1’: “Sono stato sfortunato, ho perso l’anteriore e poi ho toccato leggermente il cordolo in uscita. Il passo era buono, con il secondo set di gomme ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)esprime il proprio parere al termie delle prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il pugliese ha commentato l’incidente che lo ha visto protagonista nel secondo settorepista. Il #99 del gruppo ha colpito le barriere concludendo anticipatamente la seconda sessione del week-end, turno determinante indi un sabato che potrebbe essere condizionato dalla forte pioggia. Il nostro connazionale si colloca quattordicesimo nella seconda seconda sessione davanti al canadese Lance Stroll (Aston Martin). Il portacolori dell’Alfa Romeo ha rilasciato a ‘Sky Sport F1’: “, ho perso l’anteriore e poi ho toccato leggermente il cordolo in uscita. Il passo era buono, con il secondo set di gomme ...

