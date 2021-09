Evergrande non paga la maxi-cedola e crolla in Borsa, la Banca centrale inietta liquidità (Di venerdì 24 settembre 2021) Nessun segnale sulla cedola scaduta ieri da 84 milioni sul debito offshore. Pechino non interverrà ma arrivano in circolo altri 70 miliardi di dollari Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 settembre 2021) Nessun segnale sullascaduta ieri da 84 milioni sul debito offshore. Pechino non interverrà ma arrivano in circolo altri 70 miliardi di dollari

Advertising

cavicchioli : Evergrande non paga il debito, ma la borsa non crolla - PaoloLuraschi : Crescono i timori per la Cina...solo l'altro ieri le agenzie scongiuravano mancato pagamento cedole bond in dollari… - mattucel : @bordoni_russia In Cina le case non sono 'realmente' di proprietà, hanno una concessione della durata di 70 anni. N… - Pgrecoit : CHINA EVERGRANDE: è selective default!: I nodi vengono al pettine e avvicinandosi le scadenze delle cedole, inizia… - giamaga : RT @icebergfinanza: Elementare XI... Evergrande non paga la maxi-cedola e crolla in Borsa, la Banca centrale inietta liquidità @sole24ore… -