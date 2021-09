Evergrande | Lagarde tranquillizza l' Ue | poco esposta In Italia bond sottoscritti da Fideuram e Mediobanca

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la Federal Reserve anche la Bce getta acqua sul fuoco dei timori sul contagio finanziario sui mercati internazionali da parte dell’imminente default di, il secondo operatore cinese del real estate gravato da un fardello di 305 miliardi di dollari di debito. "Stiamo monitorando” la crisi del gigante immobiliare del Dragone "e oggi ho avuto un briefing perchè penso che tutti i mercati finanziari siano interconnessi", ma "in Europa e nell'area dell'euro, in particolare, l'esposizione diretta è limitata”, hato gli investitori e gli operatori finanziari Christine, presidente della Banca Centrale Europea, in una intervista all'emittente Cnbc. Segui su affarni.it

Ma in Europa, e in particolare nell'area euro, l'esposizione diretta sarebbe limitata", ha sottolineato. Le dichiarazioni della numero uno della Bce suhanno seguìto quelle ...Lo ha affermato la presidente della Bce, Chirstine, nel corso di un'intervista a Cnbc, interpellata sulla crisi del gigante immobiliare cinese. fil 24 - 09 - 21 08:06:47 (0095) 5 ...Ma non bastano neppure le rassicurazioni della presidente della Bce, Christine Lagarde: "Stiamo osservando" la crisi di Evergrande. "Stiamo monitorando" la situazione "e oggi ho avuto un briefing ...Oltre a seguire le recenti indicazioni arrivate dalle banche centrali, Fed in testa, gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi che il gruppo cinese Evergrande. Su quest ...