EV | Bonessio-Calcerano | Bertolaso nel passato | Malagrotta non può essere futuro

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “Cosa va farneticando Guidosu una ipotetica riapertura della ex discarica di? Lo sa che, per la sua mancata messa in sicurezza e per l’erronea gestione della fase post-operativa, l’Italia ha guadagnato l’ennesima procedura di infrazione da parte dell’UE? Secondo, Manlio Cerroni ‘riusciva a tenere pulita Roma’.” “Ma lo sa che i ritardi all’origine della procedura di infrazione sono dovuti proprio all’appoggio di cui Cerroni ha sempre goduto dalla politica che gli ha permesso di negare l’inquinamento del sito?”. A porsi queste domande sono Nando, co-portavoce di Europa Verde Lazio, e Guglielmoco-portavoce di Europa Verde Roma, entrambi candidati all’Assemblea Capitolina, che incalzano: “È incredibile come, nel giorno in cui le piazze e le strade ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonessio Calcerano

RomaDailyNews

... le due squadre più rappresentative della Capitale giochino le partite all'Olimpico a emissioni zero, coordinandosi con la nuova amministrazione comunale", proseguonoCosì Nando, co - portavoce di Europa Verde Lazio, e Guglielmoco - portavoce di Europa Verde Roma e candidato all'Assemblea Capitolina. "La sindaca si vanta di aver riqualificato ...Roma - "Cosa va farneticando Guido Bertolaso su una ipotetica riapertura della ex discarica di Malagrotta? Lo sa che, per la sua mancata messa in ...Roma - "Enrico Michetti, il candidato Sindaco per Roma della coalizione di centrodestra, non solo ha aspettato che si arrivasse a pochi giorni dal voto ...