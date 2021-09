Etro porta l’ottimismo 70s sulla passerella primavera estate 2022

Leggi su amica

(Di venerdì 24 settembre 2021) Un sogno collettivo come quello anni 60 e i 70s, legato alla speranza di un mondo migliore, all’empowerment giovanile e all’inclusività non si è più ripetuto con la stessa intensità. I codici stilistici diaffondano le radici proprio in quel perdiodo, oggi più significativo che mail per il Direttore Creativo Veronicache, per celebrare la ripresa, ha colorato la sfilatacon un’un arcobaleno di references all’insegna del. Gli anni 70 A celebrare la forza e la fertilità c’è l’albero della vita che decora rigoglioso maxi orecchini pendenti e gioielli dal gusto boho-chc. Poi stampe caleidoscopiche su cui sbocciano fiori lussureggianti pensati come mandala spirituali e maxi margherite che arrivano dal mondo dei figli dei fiori. E ancora, fantasie ...