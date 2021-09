Estorsione sessuale a un pensionato: denunciata una trentenne di etnia rom (Di venerdì 24 settembre 2021) Una ragazza di 30 anni di etnia rom è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per Estorsione verso un anziano di Imola. La ragazza aveva conosciuto l’uomo in una chat. denunciata dalla Guardia di Finanza una donna di etnia rom. La causa? Una Estorsione sessuale ai danni di un pensionato di Imola. La donna è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 24 settembre 2021) Una ragazza di 30 anni dirom è statadalla Guardia di Finanza perverso un anziano di Imola. La ragazza aveva conosciuto l’uomo in una chat.dalla Guardia di Finanza una donna dirom. La causa? Unaai danni di undi Imola. La donna è L'articolo NewNotizie.it.

